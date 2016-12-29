FAN-TV Лента новостей
Новости Новороссии: ВСУ передали ДНР и ЛНР 15 пленных, шабаш украинских СМИ
Новороссия

Новости Новороссии: ВСУ передали ДНР и ЛНР 15 пленных, шабаш украинских СМИ

Сегодня 20:32
198

Новости Новороссии: под Горловкой встретили 15 бывших военнопленных ВСУ, шабаш украинских СМИ

Новороссия, 29 декабря. 15 жителей Донбасса вернулись из украинского плена, военнослужащие ДНР и Басурин поздравили детей-инвалидов, украинские СМИ рассказывают о новых обстрелах позиций ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Возвращение домой

Украина передала представителям ДНР и ЛНР 15 человек, которых ранее удерживали киевские силовики. Освобожденные прибыли в Майорск, пригород Горловки, где их встречали представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными республики Ольга Кобцева и уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. В процедуре передачи также участвовал начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов, сотрудники Минобороны ДНР и военной прокуратуры Луганской народной республики. Домой вернулись восемь мужчин и семь представительниц слабого пола. Отмечается, что среди бывших узников есть тяжелобольные.

Ранее представитель от ЛНР Кобцева сообщала, что Киев намерен передать представителям республики пятерых военнопленных, включая одну женщину. Также Ольга Кобцева напомнила, что Украина готова освобождать военнопленных, действуя по своему усмотрению, а не согласно пунктам минских договоренностей.

Согласно последней информации, трое из 15 переданных бывших военнопленных нуждаются в стационарном лечении.

Военнослужащие ДНР и Басурин поздравили детей-инвалидов

Помощь детям

Оперативное командование ДНР сообщило, что в четверг, 29 декабря, военнослужащие Донецкой народной республики доставили в Торезский центр социальной реабилитации смешанного типа инвалидов и детей-инвалидов «Надежда» инвалидные коляски, продукты, свежие фрукты.

Кроме того, для детей был приготовлен особый подарок — утренник. Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин лично поздравил детей, родителей и работников учреждения с праздниками. Юные дончане подарили военным подарки, которые ребята сделали своими руками.

украинские СМИ рассказывают об обстрелах позиций ВСУ

Беснование украинской прессы

Несмотря на стремление жителей Новороссии к нормальной, спокойной и размеренной жизни, о чем свидетельствуют открытия выставок, утренники в детских центрах и увеличение с Нового года пенсионных выплат гражданам, украинская пресса продолжает обвинять вооруженные силы ЛНР и ДНР во всех смертных грехах. Так, сообщают СМИ, за прошедший день в зоне АТО было зафиксировано 25 обстрелов.

На мариупольском направлении из минометов якобы обстреляли Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия велась атака в районе Широкино, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного. А по позициям ВСУ в районе Гнутово вообще стрелял некий снайпер. На донецком направлении из вышеперечисленных видов оружия кто-то обстрелял позиции украинских силовиков в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки. А на луганском — из минометов и гранатометов обстреляли Малиново и Балку Крутенькую.

Однако это информация предоставлена пресс-центром штаба АТО, поэтому доверия она не вызывает. Донецк и Луганск неоднократно уличали Киев в ложных заявлениях, которые украинские силовики делают с целью оправдать агрессивное поведение в Донбассе.

комментарии
Алиса Яковлева
#эдуард басурин #дарья морозова #ольга кобцева #руслан якубов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: обстрел посольства РФ в Дамаске, Эрдоган обещает бороться с ИГИЛ

Сегодня 20:49
77

Новости Новороссии: ВСУ передали ДНР и ЛНР 15 пленных, шабаш украинских СМИ

Сегодня 20:32
191

Сирия: «Армия ислама» нанесла удар по школе в Дамаске

Сегодня 19:56
101

Шойгу принял верное решение: в Совфеде прокомментировали перемирие в Сирии

Сегодня 19:41
111

Сирия новости 29 декабря 2016 19.30: ССА открыла огонь по школам Дамаска, похищен лидер курдов в Ракке

Сегодня 19:30
232
Показать еще
Новости по теме

Киев передал ДНР и ЛНР 15 пленных

19:03

В ДНР назвали Порошенко главным препятствием для обмена пленными

18:05

Луганск увеличит пенсионные выплаты гражданам ЛНР в 2017 году

17:33

ДНР открыла отремонтированный комплекс «Спарта» в Донецке

17:23

ДНР зафиксировала переброску в Донбасс систем «Ураган» для ВСУ

15:32
Перейти в раздел
Прямая трансляция

По Дворцовой ходят великаны, киногерои и красотки стюардессы: световое шоу в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Дамаск поддерживает перемирие, так как РФ выступает его гарантом

21:21

Пять школьников получили травмы на эскалаторе в торговом центре в Ставрополе

21:20

Путин отклонил закон о системе госконтроля над учащимися

21:12

Асад подтвердил Путину готовность Дамаска соблюдать прекращение огня в Сирии

21:12

СНБО утвердил проект развития ВСУ до 2020 года

21:11

Путин подписал закон, регулирующий применение физической силы к заключенным

20:57

Сирия сегодня: обстрел посольства РФ в Дамаске, Эрдоган обещает бороться с ИГИЛ

20:49

Хитрая ворона оставила эстонца без паспорта на границе с РФ

20:47

МИД РФ указал Керри на просчеты в плане США по ближневосточному урегулированию

20:46

Порошенко обвинил Россию в «кибервойне» против Украины

20:43

Эрдоган назвал историческим перемирие в Сирии

20:39

Новости Новороссии: ВСУ передали ДНР и ЛНР 15 пленных, шабаш украинских СМИ

20:32
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Дамаск поддерживает перемирие, так как РФ выступает его гарантом
Читать
Закрыть