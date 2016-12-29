Новости Новороссии: ВСУ передали ДНР и ЛНР 15 пленных, шабаш украинских СМИ

Новороссия, 29 декабря. 15 жителей Донбасса вернулись из украинского плена, военнослужащие ДНР и Басурин поздравили детей-инвалидов, украинские СМИ рассказывают о новых обстрелах позиций ВСУ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Возвращение домой

Украина передала представителям ДНР и ЛНР 15 человек, которых ранее удерживали киевские силовики. Освобожденные прибыли в Майорск, пригород Горловки, где их встречали представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными республики Ольга Кобцева и уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. В процедуре передачи также участвовал начальник штаба оперативного командования ДНР Руслан Якубов, сотрудники Минобороны ДНР и военной прокуратуры Луганской народной республики. Домой вернулись восемь мужчин и семь представительниц слабого пола. Отмечается, что среди бывших узников есть тяжелобольные.

Ранее представитель от ЛНР Кобцева сообщала, что Киев намерен передать представителям республики пятерых военнопленных, включая одну женщину. Также Ольга Кобцева напомнила, что Украина готова освобождать военнопленных, действуя по своему усмотрению, а не согласно пунктам минских договоренностей.

Согласно последней информации, трое из 15 переданных бывших военнопленных нуждаются в стационарном лечении.

Помощь детям

Оперативное командование ДНР сообщило, что в четверг, 29 декабря, военнослужащие Донецкой народной республики доставили в Торезский центр социальной реабилитации смешанного типа инвалидов и детей-инвалидов «Надежда» инвалидные коляски, продукты, свежие фрукты.

Кроме того, для детей был приготовлен особый подарок — утренник. Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин лично поздравил детей, родителей и работников учреждения с праздниками. Юные дончане подарили военным подарки, которые ребята сделали своими руками.

Беснование украинской прессы

Несмотря на стремление жителей Новороссии к нормальной, спокойной и размеренной жизни, о чем свидетельствуют открытия выставок, утренники в детских центрах и увеличение с Нового года пенсионных выплат гражданам, украинская пресса продолжает обвинять вооруженные силы ЛНР и ДНР во всех смертных грехах. Так, сообщают СМИ, за прошедший день в зоне АТО было зафиксировано 25 обстрелов.

На мариупольском направлении из минометов якобы обстреляли Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия велась атака в районе Широкино, Талаковки, Павлополя, Гнутово и Водяного. А по позициям ВСУ в районе Гнутово вообще стрелял некий снайпер. На донецком направлении из вышеперечисленных видов оружия кто-то обстрелял позиции украинских силовиков в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Верхнеторецкого, Авдеевки и Крутой Балки. А на луганском — из минометов и гранатометов обстреляли Малиново и Балку Крутенькую.

Однако это информация предоставлена пресс-центром штаба АТО, поэтому доверия она не вызывает. Донецк и Луганск неоднократно уличали Киев в ложных заявлениях, которые украинские силовики делают с целью оправдать агрессивное поведение в Донбассе.