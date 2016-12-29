СМИ узнали, где могут пройти похороны Доктора Лизы

Москва, 29 декабря. Доктора Лизу, возможно, похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, переговоры о похоронах главы благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки уже идут, рассказал источник.

Столичные власти рассматривают возможность похоронить известного врача на Новодевичьем кладбище, передает РИА Новости.

«Такое обращение было», — сказал собеседник агентства.

Доктор Лиза погибла в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны России над Черным морем 25 декабря. Всего на борту потерпевшего крушение самолета были 92 человека. Доктор Лиза направлялась в Сирию, она везла лекарства для госпиталя в провинции Латакия.