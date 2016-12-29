Полиция ищет взрывчатку в торговом центре в Москве

Москва, 29 декабря. Правоохранители проверяют данные об угрозе взрыва в центре Москвы. По данным источника, взрывное устройство может находиться в торговом центре «Новинский пассаж» на Новинском бульваре.

«В настоящий момент решается вопрос об эвакуации», — сообщил источник.

При этом в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что информация о происшествии не поступала, передает «Интерфакс».

26 декабря около трех тысяч человек были эвакуированы с Ленинградского, Казанского и Ярославского вокзала в Москве после анонимных звонков о минировании.