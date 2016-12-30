Год Петуха 2017: как встретить, что надеть, что поставить на стол, что можно и нельзя дарить

Новый 2017 год Красного петуха уже на пороге, поэтому тем, кто еще думает, как и в чем его встречать и какой подарок выбрать для любимого человека — пора поспешить, времени до боя курантов осталось совсем мало.

Символ Нового года — Красный огненный петух

2017 год по Восточному календарю — это год Красного огненного петуха. В России еще с советских времен принято чествовать символ года уже в новогоднюю ночь, не ориентируясь на особенности Восточного календаря.

Астрологи считают, что Красный огненный петух, который будет править землей в 2017 году, — символ крайне позитивный, сулящий людям удачу, достаток и любовь.

Петух по гороскопу — это символ обновления, а, значит, Новый год принесет перемены в жизни, и астрологи считают, что перемены эти будут приятными. В 2017 году звездный час настанет для целеустремленных, уверенных в себе людей, которые не пасуют перед трудностями и смело идут к поставленной цели.

Те, кому будет благоволить Красный петух, смогут в будущем году заработать много денег (про таких говорят «У них куры денег не клюют»), быть всегда в центре внимания и пользоваться благосклонностью противоположного пола.

Как встречать Новый год Красного петуха

Астрологи советуют встречать Новый год — 2017 в большой дружной компании: можно пригласить гостей или пойти в гости самому. Ну, а если с компанией почему-то не задалось, имеет смысл пойти в новогоднюю ночь на прогулку и принять участие в народных гуляньях.

Новогодней ночи, да и всему наступающему году категорически противопоказаны ссоры, склоки и раздоры — Красный петух хотя и слывет забиякой, но скандалистов не жалует.

Какое платье надеть на Новый 2017 год Красного петуха

Поскольку Петух красный, естественно, главный цвет нарядов и убранства стола — все оттенки этого цвета— от нежно-розового до темно-бордового. А поскольку петушок наш еще и огненный — в тренде будут все оттенки желтого, оранжевого, цвета охры и т.д.

Но не стоит забывать, что Красный петух — большой модник, поэтому одеться нужно не столько ярко, сколько изысканно. Поэтому если у вас для новогодней вечеринки заготовлено маленькое черное платье, это отличный выбор, а потешить именинника-Петуха можно какой-нибудь красной деталью, модным аксессуаром или украшением.

Что приготовить на Новый год — 2017

Главный совет астрологов — избегать блюд из птицы. А всё остальное — на ваш вкус: салаты, мясо, рыба, морепродукты, выпечка и торты, овощи и фрукты, икра — всё, что душа пожелает, а кошелек позволит.

Ну, а если вы поставите на новогодний стол блюдо с красными фруктами — вас ждет сытный и благополучный год.

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Как украсить новогодний стол

Здесь принцип такой же — яркие цвета в сочетании с чувством меры и вкусом. Побольше огней, ярких гирлянд, фейерверков. Главное — соблюдать меры предосторожности, особенно при использовании пиротехники, стоит вспомнить, что в старину «красным петухом» называли пожар.

Подарки на Новый год — 2017, что нельзя дарить

Времени на выбор подарка, конечно, осталось мало, но не беда. Тут главное — не хватать в ближайшем универсаме первое, что попалось под руку. Не покупайте бесчисленные фигурки петушков — такой подарок весьма скоро отправится на помойку.

Не дарите женщинам кухонные принадлежности, Новый год должен ассоциироваться отдыхом и весельем, а не с «кухонным рабством».

Как известно, нельзя дарить животных и птиц, за исключением случаев, когда такой подарок согласован заранее.

Не стоит дарить и подарочные карты различных магазинов, такой подарок чаще всего так и не будет использован и пропадет, лучше уж подарить некоторую сумму денег, положив купюры в оригинальную новогоднюю открытку.

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Что подарить женщине на Новый год

Хиты новогодних подарков для женщин: драгоценности, часы, дорогой парфюм, красивое белье. Даря парфюм, нужно точно выяснить, какой именно аромат предпочитает ваша подруга. Белье, естественно, можно дарить только близкой подруге или жене.

Отличный выбор для новогоднего подарка — модный гаджет, такому презенту ваша подруга наверняка обрадуется.

Можно дарить женщинам и хороший дорогой алкоголь, причем не только шампанское или сладкие вина. Тут главное — знать предпочтения подруги, чтобы не ошибиться с выбором.

Что подарить мужчине на Новый год

Мужчинам дарят примерно то же, что и женщинам: актуальные гаджеты, часы, дорогой алкоголь, парфюм, аксессуары для хобби. Близкому человеку можно подарить хорошее дорогое нижнее белье.

И конечно всегда актуальны запоминающиеся нематериальные подарки — путевки, билеты на модные показы и вечеринки или в театр, поход в ресторан, сертификат на полет на дельтаплане и т.д.