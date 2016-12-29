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Спецпосланник ООН по Сирии приветствовал соглашение о прекращении огня
Новости Сирии

Спецпосланник ООН по Сирии приветствовал соглашение о прекращении огня

Сегодня 19:41
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Спецпосланник ООН по Сирии приветствовал соглашение о прекращении огня

Женева, 29 декабря. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура приветствует новое перемирие в стране, которое вступит в силу 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба спецпосланника ООН по Сирии.

В пресс-службе отметили, что Стаффан де Мистура приветствует соглашение о прекращении огня между правительством Сирии и группами вооруженной оппозиции. Также спецпосланник выразил надежду, что нынешнее перемирие станет основой для полноценного прекращения боевых действий в Сирии.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсуждалась реализация соглашения о прекращении огня в Сирии.

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Кирилл Иванов
#стаффан де мистура
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