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Жители Алеппо рассказали, как боевики продают детей и женщин на органы
Весь мир

Жители Алеппо рассказали, как боевики продают детей и женщин на органы

Сегодня 19:44
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Алеппо

Москва, 29 декабря. Выбитые из Алеппо сирийской армией боевики не толькро терроризировали население, но и продавали пленников на органы на черном рынке на сирийско-турецкой границе, информирует агентство Sputnik Arabic.

Жители Алеппо сообщили, что «умеренная оппозиция» устраивала обстрелы жилых кварталов, а потом забирала раненых на якобы машинах скорой помощи. Но эти люди возвращались с признаки серьезных хирургических вмешательств или не возвращались вообще. Оказывается, на сирийско-турецкой границе действует настоящая ярмарка, где террористы торгуют женщинами, детьми и телами убитых. Убитого можно купить за 50 долларов, раненого — за 290 долларов. Покупатели — представители мафии, органы переправляются за рубеж. Под ударом женщины и дети, которые в данной ситуации совершенно беззащитны.

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Таисия Григорьева
#сирия #алеппо
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