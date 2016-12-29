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Ученые назвали самый смертельно опасный месяц года
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Ученые назвали самый смертельно опасный месяц года

Сегодня 19:28
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Ученые назвали самый смертельно опасный месяц года

Мельбурн, 29 декабря. Австралийские ученые из Университета Мельбурна определили месяц, на который приходится самое большое количество смертей в году. 

Таким месяцем, по их мнению, является январь. Оказалось, что в начале года люди умирают чаще всего из-за болезней и ослабленного иммунитета, который не может противостоять вирусам и инфекциям. Кроме того, ученые пришли к выводу, что многие люди стремятся дожить до нового года, чтобы провести его с близкими, а после него перестают бороться с недугами.

Еще одной распространенной причиной смерти в январе является злоупотребление алкоголем и жирной пищей в праздники.

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Катерина Михайлиди
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