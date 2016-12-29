«Газпром» установил исторический рекорд по поставкам газа в Европу

Москва, 29 декабря. Компания «Газпром» увеличила экспорт газа в страны Европы сразу на 12%. Об этом в четверг сообщил председатель правления российской транснациональной корпорации Алексей Миллер.

В 2016 году объем поставок российского голубого топлива в страны дальнего зарубежья составит более 179 миллиардов кубометров газа.

«Это исторический максимум», — подчеркнул Миллер.

Кроме того, добыча газа выросла до 419 миллиардов кубометров.

Напомним, ранее глава «Газпрома» рассказал о своей уверенности в успехе проекта газопровода «Северный поток-2»

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