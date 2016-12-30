Чужие сказки и погоня за Голливудом: каким был 2016 год для российского кино

Уходящий год был объявлен годом российского кино. Сотрудники министерства культуры обещали повысить качество отечественного продукта и снять что-то по-настоящему достойное, что может прийтись по вкусу даже искушенному западному зрителю. Удалось ли добиться поставленной цели? Какие фильмы, вышедшие в 2016-м в российский прокат и показанные на международных фестивалях, выглядят наиболее достойно? Какие тенденции наметились на рынке российского кино? На все эти вопросы корреспондент Федерального агентства новостей искал ответа у кинокритиков.

Не о памяти, а о памятнике

В этом году вышли в прокат чуть меньше десяти масштабных кинопроектов, взятых под опеку государства и бюджет которых начинался от 500 миллионов рублей и выше. Собрать достойную кассу среди них удалось только «Экипажу». Собеседники ФАН о таких проектах отзывались осторожно, называя среди лучших лент преимущественно документальное или авторское кино.

«Самый главный фильм этого года для России — «В лучах солнца». Это документальная лента режиссера Виталия Манского о жизни восьмилетней школьницы в столице Северной Кореи — Пхеньяне. Это несколько десятков международных призов и премий на всевозможных кинофестивалях, это безумная популярность на Netflix, где фильм входит в десятку самых обсуждаемых документальных картин в истории. Если Россия направила бы его на «Оскар», то он попал бы в шорт-лист, а то и вовсе победил. Также бы выделил «Рай» Андрея Кончаловского (как раз эту ленту на «Оскар» выдвинули), фантастическую драму Ивана Твердовского «Зоология» — десятки фестивальных наград, огромный резонанс. Ну и «Кольца мира» Сергея Мирошниченко — документальную ленту про Олимпийские игры в Сочи», — комментирует кинокритик Сергей Сычев.

Примечательно, что поддержка собственно кинопроизводства со стороны государства осталась на прошлогоднем уровне — около шести миллиардов рублей. Сокращение бюджета искусства не коснулось.

«Мне понравились фильмы-катастрофы «Экипаж» и «Ледокол», комедия «Хороший мальчик», сказка для взрослых «Рыба-мечта», ну и «Зоология» с лентой «В лучах солнца». Если говорить не о фильмах, но других положительных моментах в сфере кино, то в Москве ожил кинотеатр «Художественный», стоявший на реконструкции несколько лет. Плюс принято решение в рамках года кино расширять возможности для показов и умножать кинозалы по всей стране. «28 панфиловцев» можно сколько угодно называть правильным фильмом, но его посмотрели, грубо говоря, там, где есть кинотеатры. В достаточно небольшом числе крупных городов. В прокате находится не больше 20% наших фильмов, но тем не менее появились разные и яркие работы. Пусть и сохраняется тенденция снимать фильм не о памяти, а о памятнике, но наше кино потихоньку отходит от пафосной бездушности в сторону фестивальности и сюжетности», — выражает свое мнение кинокритик Роман Григорьев.

Калека на экране

«Мафия», «Дуэлянт», «Ледокол», «Землетрясение», «Викинг» — все эти картины были сняты при государственной поддержке, но любви у широкого зрителя, судя по сборам, не снискали. Не говоря уже о более авторских лентах или документалке.

«Документальное кино в этом году было явно сильнее игрового. Может быть, широкий зритель этого еще не понял или не заметил, но он часто не успевает за тенденциями. К тому же часто документальные ленты идут, скажем, в пяти кинотеатрах в России, просто нет возможности их посмотреть. Игровое же кино довольно тяжеловесное и пока там утвердят все сценарии, пока Минкульт и Фонд Кино выделят деньги, тема выглядит уже немного подтухшей. Документальный фильмы делаются быстрее, жестче, в другом темпе и есть возможность реагировать на то, что происходит», — рассказывает Сычев.

Достаточно сказать, что только про художника-акциониста Глеба Павленского в этом году снято два фильма. Хороший пример того, что есть яркая и странная личность, к ней есть интерес и можно немедленно взять камеру и снимать.

«В том же Голливуде игровое кино снимают быстро: взять хотя бы события в Ираке и в Афганистане. Как только что происходит — они сразу реагируют. В России с этим тяжелее. А игровое кино должно всем угодить, иначе самые разные чиновники не утвердят финансирование. Потому никто не хочет рисковать, все сглаживают острые углы и пытаются сделать ставку на широкую аудиторию. В результате после отрезания разных сцен на экране остается калека. А то, что он соберет какую-то кассу, — ну так это не потому, что он хороший, просто в рекламу были вложены большие деньги, и каждый тостер и холодильник кричат, что фильм надо смотреть. Но попробуйте спросить у людей через год: помнят ли они российские блокбастеры, которые выходили в этом году. Они вряд ли назовут хотя бы один. Все эти сглаживания приводят к тому, что фильмы получаются как бы не о нашей жизни. Викинги, Илья Муромец — это все какая-то параллельная реальность. В комедиях Гайдая были узнаваемые черты советского быта — квартира, работа, управдом со словами «наши люди в булочную на такси не ездят». Сейчас высокобюджетное кино боится работать с этой реальностью, потому что это может кому-то не понравиться. Вместо этого мы получаем чужие и абстрактные сказки», — добавляет Сычев.

Филин съел медведя

Некоторые эксперты отмечают и жанровое бегство некоторых режиссеров вроде Павла Лунгина или Карена Шахназарова: они променяли социальное и авторское кино на работу в блокбастерах и сериалах. Впрочем, спикер ФАН не видит в этом чего-то критического.

«В сфере массового потребления ничего плохого нет. Все мальчики выросли на «Звездных войнах», а девочки — на «Анжелике», «Короле-льве» или «Титанике». Кстати, «Титаник» — абсолютно массовое кино, но оно очень круто сшито, а без любовной истории эта катастрофа была бы просто несмотрибельной для широкого зрителя. Авторское кино в России снимать умеют, тут вопросов нет. А вот в вопросах блокбастеров наш зритель верит Голливуду. Тот же фильм «Мафия» провалился, «Дуэлянт» тоже не пошел... Но индустрия работает, художники увлечены, костюмеры шьют, появляются профессионалы. Мы на правильном пути», — уверен Григорьев.

По его словам, универсальных рецептов, чтобы понравиться западному зрителю, у российских режиссеров тоже нет. Нужно в первую очередь идти от идеи, сюжета. Показательна в этом плане работа Антона Бильжо в фильме «Рыба-мечта», который получил несколько заметных призов на международных фестивалях.

«Если говорить о прогнозах на следующий год, то там будет много Бондарчука и других маститых режиссеров, но я хочу, чтобы в искусство вливались новые люди с именами, выпускники ВГИК, школ кино из разных регионов России. Молодые режиссеры должны всех порвать, наступать признанным мэтрам на пятки, чтобы в итоге филин съел медведя. Нельзя же, чтобы все время снимались фильмы под патронажем Фонда кино. Будет тенденция к появлению разножанровых фильмов», — резюмирует критик.