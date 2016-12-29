Миллер объяснил, почему Европе необходимо строительство «Северного потока-2»

Москва, 29 декабря. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Северный поток», соединяющий Россию и Германию, загружен более чем на 100%.

По словам Миллера на секторном совещании в четверг, данный газопровод загружен более чем на 100% В течение суток через данный газопровод проводится более 150 миллионов кубометров газа.

«Тот факт, что потребление среди стран, которые являются нашими ключевыми партерами, растет, еще раз подтверждает, что (планируемый к постройке — прим.) проект «Северный поток—2» чрезвычайно востребован европейским рынком», — отметил Миллер.

Трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года.