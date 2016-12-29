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Асад назвал освобождение Алеппо основой для стабилизации в Сирии
Политика

Асад назвал освобождение Алеппо основой для стабилизации в Сирии

Сегодня 19:17
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Асад назвал освобождение Алеппо основой для стабилизации в Сирии

Москва, 29 декабря. Договоренности между Россией и Турцией о прекращении боевых действий в Сирии с 30 декабря впервые закладывают долгосрочную основу для стабилизации ситуации. Как заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, так считает президент Сирии Башар Асад.

По мнению сирийского лидера, освобождение Алеппо, которого бы не было без участия России, и договоренности между Россией и Турцией являются основой для политического процесса по реформированию конституции и созданию новых органов власти, передал Косачев.

«По мнению президента, сейчас необходимо приложить все усилия для подключения к этим договоренностям других государств региона, а также стран Запада, прежде всего входящих в Европейский союз», — добавил он.

Напомним, 29 декабря президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили договоренности по прекращению огня в Сирии.

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Катерина Михайлиди
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