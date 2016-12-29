Посол Греции исчез при загадочных обстоятельствах в столице Бразилии

Рио-де-Жанейро, 29 декабря. Посол Греции Кириакос Амиридис бесследно исчез в столице Бразилии. Об этом сообщают местные СМИ.

Пропавшего дипломата полиция ищет уже три дня. В последний раз он был замечен на публике 26 декабря. После этого он не выходил на связь. Сообщается, что последнее SMS от него было получено тогда же, в понедельник.

Известно, что посол ушел на рождественские каникулы, и его ждут на рабочем месте 9 января. Однако полиция и МИД Бразилии принимают необходимые меры для установления его местонахождения.