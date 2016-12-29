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Киев передал ДНР и ЛНР 15 пленных
Новороссия

Киев передал ДНР и ЛНР 15 пленных

Сегодня 19:03
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Киев передал ДНР и ЛНР 15 пленных

Донецк, 29 декабря. Представители Киева передали ДНР и ЛНР 15 человек, которые удерживались в плену украинскими властями. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

«Пятнадцать человек были переданы украинской стороной уполномоченному по правам человека в ДНР Дарье Морозовой и руководителю рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольге Кобцевой. В числе освобожденных — восемь мужчин и семь женщин, среди бывших пленных есть тяжелобольные», — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что 27 декабря ДНР передала в одностороннем порядке двух военнослужащих ВСУ в качестве жеста доброй воли. По словам Александра Захарченко, Донецк пошел на такой шаг в надежде активизировать процесс освобождения из плена жителей Донбасса, которые находятся в плену на Украине.

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Кирилл Иванов
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