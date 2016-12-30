ИГ в Сирии потеряло 26 боевиков от авиаударов ВВС Турции

Анкара, 30 декабря. Генштаб Вооруженных сил Турции сообщил о ликвидации 26 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) около города Эль-Баб в Сирии.

Ракетно-бомбовые удары турецких летчиков уничтожили более 20 боевиков и 17 военных объектов исламистов, среди которых более десятка укрепленных огневых точек, три начиненных взрывчаткой автомобиля и одна единица боевой техники. Наземные войска нанесли артиллерийские удары по 222 объектам террористов, также огонь велся из танковых орудий. Армия Турции сейчас штурмует сирийский город Эль-Баб, контролируемый боевиками, и планирует зачистить территорию площадью в пять тысяч квадратных километров.