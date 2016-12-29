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Суд Москвы арестовал несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве брата
Происшествия

Суд Москвы арестовал несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве брата

Сегодня 19:05
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Суд Москвы арестовал несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве брата

Москва, 29 декабря. Черемушкинский районный суд столицы принял решение арестовать на два месяца 17-летнего подростка, который подозревается в убийстве собственного 10-летнего брата.

Напомним, инцидент произошел 27 декабря в Юго-Восточном округе Москвы. Согласно предварительным данным, юноша жестоко убил ребенка и попытался скрыться с места преступления. Однако подозреваемого оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов города.

Следователи также занимаются выяснением всех обстоятельств трагедии.

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Василий Съедин
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