Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу приравнял не присоединившихся к перемирию боевиков оппозиции к террористам ИГИЛ. Он напомнил, что и перемирие, которое вот-вот должно начаться в Сирии, не будет распространяться на террористические группы. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что против представителей оппозиции, которые отказались поддержать перемирие в Сирии, будут вестись боевые действия. Таким выбором оппозиция автоматически ставит себя в один ряд с запрещенными в России группировками ИГИЛ («Исламское государство», ИГ, арабское — ДАИШ — прим. ред.) и «Джебхат ан-Нусрой».

Напомним, что режим прекращения боевых действий на всей территории Сирийской Арабской Республики вступит в силу с 00.00 30 декабря.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом ФАН сообщил, что полностью поддерживает решение Сергея Кужугетовича.

«Во-первых, самое главное, что все-таки было заключено перемирие, что гарантами выступили Россия и Турция. И в перспективе к нему могут присоединиться другие ближневосточные страны, в том числе и Египет, Саудовская Аравия, Катар. Во-вторых, очень важно, что самые крупные оппозиционные группировки, воевавшие против правительства Башара Асада, теперь готовы вести с ним переговоры. А то, что сказал генерал Шойгу, — это самое верное решение, — комментирует для ФАН Владимир Джабаров. — Если вы не хотите мира, если вы не хотите вести переговоры, значит, вы хотите продолжать терроризировать мирное население. И то, что их приравняли к террористам ИГИЛ, это верно — таких нужно уничтожать, чем займутся ВКС РФ и сирийская армия. А если они не хотят мира, что с ними дальше делать? Ждать, пока перестреляют все население?».

Что касается самого перемирия в Сирии, собеседник ФАН надеется, что соглашение заработает.

«Это очень сложный вопрос. Конечно, будут и провокации, как обычно бывает в таких случаях. Осталось слишком много мелких группировок, которые играют в свои игры. Нельзя сказать, что перестрелки прекратятся завтра с полуночи, к сожалению, но есть гаранты. Позиция России тверда и неизменна, она правильная и выверенная. Мы не допустим ни поддержки террора, ни поставок оружия боевикам. Поэтому есть перспектива, что соглашение о перемирии заработает, — надеется эксперт. — Понятно, что Сирия не может оставаться в том виде, в котором она сейчас. Нужны преобразования, длительные переговоры, потому что языком автоматов и пушек ничего не достичь».

Что касается сокращения российского контингента, то, по мнению Владимира Джабарова, данное решение верное по нескольким причинам.

«Во-первых, боевые действия сокращаются, а во-вторых, Алеппо взят. В ближайшее время состоится освобождение Пальмиры, которую боевики оккупировали в момент операции по освобождению Алеппо. Масштабные действия уже не нужны, но наше военное присутствие там необходимо, хоть и не в том количестве, как сейчас: это взрывоопасный регион. Российские ВКС — это гарант перехода всех политических сил в режим переговоров. То, что присутствие нужно сократить, это вполне естественный вопрос. Это здорово, что есть такая возможность», — резюмировал эксперт.