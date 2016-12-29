Стало известно, почему 2016 год продлится на секунду дольше

Москва, 29 декабря. 31 декабря, аккурат перед Новым годом, к суткам добавится одна секунда. По Гринвичу 31 декабря 2016 года после 23:59:59 наступит не 1 января 2017 года (со временем 00:00:00), а 23:59:60, пишет Quartz.

Соответствующее решение приняла Международная служба вращения Земли (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS), которая находится в Париже. Добавление секунды произойдет для того, чтобы время UTC не отличалось от UT1 (так назыают среднее солнечное время) более чем на 0,9 секунды.

Данная процедура проводится регулярно, начиная с 1972 года. Как правило, это делается в июне и декабре високосных годов.