Нью-Касл, 29 декабря. Плавание в океане оказалось полезно для человека. К такому выводу пришли американские ученые. Они выяснили, что океаническая вода богата полезными минералами, помогающими избавиться от проблем с кожей, ускоряющими заживление ран и укрепляющими иммунитет.

Поэтому медики из Нью-Касла советуют проводить отпуск у океана как можно чаще. По их мнению, это также позволяет избавиться от некоторых серьезных болезней, таких как псориаз и экзема.

С заживлением язв хорошо справляются сульфат, магний, хлорид и кальций, которые присутствуют в океанической воде в высокой конценрации. Кроме того, океан способен исцелить человека от ряда аутоимунных заболеваний и может случить хорошим антисептиком.