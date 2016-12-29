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Сирия новости 29 декабря 2016 19.30: ССА открыла огонь по школам Дамаска, похищен лидер курдов в Ракке
Новости Сирии

Сирия новости 29 декабря 2016 19.30: ССА открыла огонь по школам Дамаска, похищен лидер курдов в Ракке

Сегодня 19:30
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Сирия новости 29 декабря 2016 19.30: ССА открыла огонь по школам Дамаска, похищен лидер курдов в Ракке
Сирия, 29 декабря. Лидер Рабочей партии Курдистана исчез в районе Айн Иса в пригороде Ракки. В Дамаске боевики-оппозиционеры выпустили обстреляли комплекс школ в провинции Дамаск. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Сирийская армия освободила несколько ферм недалеко от района Хзарма в Восточной Гуте Дамаска. Военные источники сообщают, что бои за контроль над территориями в провинции продолжаются.

Сирийская армия освободила несколько ферм недалеко от района Хзарма в Восточной Гуте Дамаска

В Дамаске боевики запрещенной в РФ террористической организации «Джейш Аль-Ислам» выпустили несколько снарядов из ракетных установок по комплексу школ в районе Аль-Таджхиз. По предварительным данным входе обстрела были ранены 7 человек.

Источник в полицейском управлении города Дамаск сообщил, что исламисты, укрепившиеся в районе Восточной Гуты, обстреляли квартал Аль-Мазра. Снаряды разорвались вблизи российского посольства, в результате атаки пострадали двое мирных жителей, повреждены 2 автомобиля.

Провинция Латакия

ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по опорным пунктам боевиков-оппозиционеров, укрепившихся в районе населенного пункта Кабана в северном пригороде Латакии. В ходе воздушной операции были уничтожены несколько единиц боевого транспорта радикалов, также ликвидированы несколько исламистов.

Провинция Алеппо

Авиация Российской Федерации провела атаку одного из ключевых пунктов управления Свободной сирийской армии (ССА), расположенного около города Харитан. Информация о результатах авиационных ударов пока уточняется.

Провинция Хомс

Разведывательный отряд правительственных сил выявил автомобиль террористов ИГ*, направляющийся в восточную часть провинции Хама. Опираясь на разведданные, Сирийская арабская армия (САА) уничтожила машину боевиков, ликвидировав группу исламистов в районе Таль аль-Авамид.

Вторая группа подкреплений отряда специального назначения правительственных войск «Сила тигра» прибыла на авиабазу Т-4. Ранее сообщалось, что в окрестностях базы идут ожесточенные бои между сирийской армией и боевиками.

Сирия: карта провинции Хомс

Провинция Дейр эз-Зор

Самолеты доставили 20 контейнеров с гуманитарной помощью жителям осажденного города Дейр эз-Зор. Так, нуждающиеся горожане получили необходимые продукты питания, воду и медикаменты.

Провинция Даръа

Сирийская армия уничтожила группу боевиков, укрывшихся к юго-западу от района Сажжад в пригороде Даръа. Также артиллерийские отряды САА открыли огонь по позициям исламистов в районе города Даиль.

Провинция Ракка

Местные СМИ сообщают об исчезновении одного из лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК) Хавала Симко. Предполагается, что лидер курдов был схвачен в районе Айн Иса в пригороде Ракки. Детали происшествия уточняются.

Провинция Хама

ВКС РФ нанесли несколько авиаударов по укреплениям боевиков, расположенным в районе Аль-Бувайда в северном пригороде Хамы. Данные об итогах воздушной операции пока уточняются.

Ирак

С начала военной операции по освобождению города Мосул 140 тысяч человек покинули родные места, чтобы не оказаться в зоне боевых действий. Об этом сообщил министр миграции Ирака Дарбаз Мухаммед. Также источник ФАН Ахмад Марзук добавляет, что «многие жители опасаются бомбардировок западной коалиции, которая бьет как по террористам, так и по горожанам».

С начала военной операции по освобождению города Мосул 140 тысяч человек покинули родные места, чтобы не оказаться в зоне боевых действий

Справка по упомянутым в тексте организациям

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Алексей Громов
#сша #сирия #алеппо
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