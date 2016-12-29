Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к переговорам по Сирии в Астане

Москва, 29 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в четверг провел телефонные переговоры с главой турецкого внешнеполитического ведомства Мевлютом Чавушоглу.

Дипломаты остались довольны подписанием документов о прекращении огня между Дамаском и представителями «умеренной» сирийской оппозиции.

«Рассматривались вопросы подготовки к встрече в Астане, призванной обеспечить соблюдение этих договоренностей и переход к политическому процессу урегулирования сирийского конфликта», — указано в официальном заявлении МИД РФ.

Напомним, ранее стало известно о разговоре президента России Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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