FAN-TV Лента новостей
Главные новости 29 декабря
Весь мир

Главные новости 29 декабря

Сегодня 19:00
38

Дайджест новостей за 29.12.2016

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 29 декабря.

Разговор пилотов Ту-154 о закрылках говорит лишь о начале нештатной ситуации, заявил начальник Службы безопасности полетов ВС РФ Сергей Байнетов. Минобороны объяснило разговор пилотов Ту-154 о закрылках

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил о начале служебного расследования по факту публикации в СМИ расшифровки переговоров пилотов Ту-154, который потерпел крушение в районе Сочи.  Минобороны РФ начало расследование из-за утечки переговоров экипажа Ту-154

Россия должна быть готова к угрозе отключения страны от мирового Интернета, заявил советник президента России Владимира Путина по Интернету Герман Клименко. Советник Путина готовит Россию к угрозе отключения от мирового Интернета

Прошло уже три года с тех пор, как «Майдан» отгремел свое. Многое изменилось с тех пор на Украине. Первоначальные восторги и праздные мечты «евромайданщиков» уступили место серой и не особо привлекательной действительности. Прощание с Порошенко и падение ниже дна: Владимир Корнилов о будущем Украины

Зарубежные эксперты составили топ-7 самых красивых автомобилей, выпущенных в 2016 году. Эксперты назвали топ-7 самых красивых автомобилей 2016 года

Жертв теракта, который произошел 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине, могло было быть еще больше. Бортовой компьютер остановил грузовик, протаранивший толпу в Берлине

Астероид Таутатис, длина которого достигает пяти километров, приближается к Земле, сообщили ученые. Пятикилометровый астероид приближается к Земле на огромной скорости

Башар Асад останется главой Сирии еще как минимум на несколько лет. Сирия может оказаться разделенной на зоны влияния — СМИ

Украинский ученый, работающий в сфере оборонно-промышленного комплекса, Игорь Гашененко и его жена в четверг официально стали гражданами России. Рогозин вручил паспорт РФ знаменитому ученому-оборонщику с Украины

 

Следователи в Санкт-Петербурге проводят проверку по факту смерти четырехмесячной девочки. Жительница Петербурга нашла в квартире тело своей грудной дочери

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Главные новости 29 декабря

Сегодня 19:00
33

По Дворцовой ходят великаны, киногерои и красотки стюардессы: световое шоу в Питере. ФАН-ТВ

Сегодня 18:51
85

России в 2017 году предстоит напряженная борьба, а не радости и фейерверки — политолог

Сегодня 18:13
171

Устроил Brexit, развалит и НАТО: Дэвид Кэмерон идет на повышение

Сегодня 18:10
178

Мир на крыльях ВКС РФ: почему США не смогут сорвать договоренности по Сирии

Сегодня 17:59
297
Показать еще
Прямая трансляция

По Дворцовой ходят великаны, киногерои и красотки стюардессы: световое шоу в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Посол Греции исчез при загадочных обстоятельствах в столице Бразилии

19:17

Асад назвал освобождение Алеппо основой для стабилизации в Сирии

19:17

Суд Москвы арестовал несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве брата

19:05

Киев передал ДНР и ЛНР 15 пленных

19:03

Ученые рассказали, от каких болезней исцеляет купание в океане

19:01

Главные новости 29 декабря

19:00

Стало известно, почему 2016 год продлится на секунду дольше

18:56

Ученые рассказали, как меняется мозг во время стресса

18:51

По Дворцовой ходят великаны, киногерои и красотки стюардессы: световое шоу в Питере. ФАН-ТВ

18:51

Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к переговорам по Сирии в Астане

18:50

Рогозин объяснил, что позволяет ВКС РФ бить точно по гнездам боевиков

18:43

Лавров договорился с главой МИД Ирана скоординировать усилия по Сирии

18:41
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Посол Греции исчез при загадочных обстоятельствах в столице Бразилии
Читать
Закрыть