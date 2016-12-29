Главные новости 29 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 29 декабря.

Разговор пилотов Ту-154 о закрылках говорит лишь о начале нештатной ситуации, заявил начальник Службы безопасности полетов ВС РФ Сергей Байнетов. Минобороны объяснило разговор пилотов Ту-154 о закрылках

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков заявил о начале служебного расследования по факту публикации в СМИ расшифровки переговоров пилотов Ту-154, который потерпел крушение в районе Сочи. Минобороны РФ начало расследование из-за утечки переговоров экипажа Ту-154

Россия должна быть готова к угрозе отключения страны от мирового Интернета, заявил советник президента России Владимира Путина по Интернету Герман Клименко. Советник Путина готовит Россию к угрозе отключения от мирового Интернета

Прошло уже три года с тех пор, как «Майдан» отгремел свое. Многое изменилось с тех пор на Украине. Первоначальные восторги и праздные мечты «евромайданщиков» уступили место серой и не особо привлекательной действительности. Прощание с Порошенко и падение ниже дна: Владимир Корнилов о будущем Украины

Зарубежные эксперты составили топ-7 самых красивых автомобилей, выпущенных в 2016 году. Эксперты назвали топ-7 самых красивых автомобилей 2016 года

Жертв теракта, который произошел 19 декабря на рождественской ярмарке в Берлине, могло было быть еще больше. Бортовой компьютер остановил грузовик, протаранивший толпу в Берлине

Астероид Таутатис, длина которого достигает пяти километров, приближается к Земле, сообщили ученые. Пятикилометровый астероид приближается к Земле на огромной скорости

Башар Асад останется главой Сирии еще как минимум на несколько лет. Сирия может оказаться разделенной на зоны влияния — СМИ

Украинский ученый, работающий в сфере оборонно-промышленного комплекса, Игорь Гашененко и его жена в четверг официально стали гражданами России. Рогозин вручил паспорт РФ знаменитому ученому-оборонщику с Украины

Следователи в Санкт-Петербурге проводят проверку по факту смерти четырехмесячной девочки. Жительница Петербурга нашла в квартире тело своей грудной дочери