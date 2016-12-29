Рогозин объяснил, с чем связана ликвидация Спецстроя

Москва, 29 декабря. Ликвидация Федерального агентства специального строительства связана с многочисленными злоупотреблениями, которые вскрылись в ходе строительства космодрома «Восточный». Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ «Об упразднении Федерального агентства специального строительства». Также указ предусматривает, что функции упраздненного предприятия, как и его служащие в количестве 200 человек будут переданы Министерству обороны России.

«Ликвидация Спецстроя является последствием критики со стороны правительства на многочисленную систему субподряда и коррупционные истории, которые вскрывались», — отметил Рогозин.

Также вице-премьер добавил, что ликвидация Спецстроя не повлияет на сроки строительства второй очереди космодрома «Восточный».