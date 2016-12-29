Ученые рассказали, как меняется мозг во время стресса

Дели, 29 декабря. Ученые из Индии провели серию исследований, которые показали характер изменений в структуре мозга после перенесенного стресса.

Посттравматический стресс проявляется под влиянием миндалины в мозге, отвечающей за память и эмоции человека. Обычно стресс дает о себе знать через 10 суток после экстремальной ситуации или сильного эмоционального всплеска. Через этот промежуток времени миндалина активизируется и провоцирует белок NMDA-R в нервных клетках. Этот рецептор отвечает за формирование памяти. Человек, казалось бы, уже забывший о перенесенном стрессе, снова вспоминает подробности происшествия и заново переживает эмоции. Ученые полагают, что результаты исследований помогут выработать новые методы лечения посттравматического стресса.