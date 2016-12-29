По Дворцовой ходят великаны, киногерои и красотки стюардессы: световое шоу в Питере. ФАН-ТВ

На несколько дней фасады зданий со сложнейшим рельефом в сердце города на Неве стали прогрессивным произведением искусства. В канун Нового года в Санкт-Петербурге показывают яркое мультимедийное шоу «Полетели в Новый год» – непрерывную трансляцию видеосюжетов, посвященных завершению Года российского кино. Лазерные 3D-проекции из мира советских фильмов представила компания «Аэрофлот» при поддержке администрации города. ФАН-ТВ находится на Дворцовой площади и наблюдает за взрывом эмоций от иллюзий – лазерных и реальных.

Организатор шоу «Полетели в Новый год» Роман Багдасаров рассказал ФАН-ТВ о том, как протекала работа над этим проектом.

– Расскажите, сложно ли бы было подготовить подобное шоу для Петербурга?

– Да, конечно. Мы начали готовиться еще с сентября: делали видеоролики, готовили оборудование. Кстати, большинство оборудования было доставлено в Санкт-Петербург из Москвы. Соответственно, мы его перевозили и устанавливали, готовились очень тщательно к этому проекту.

– Художники учитывали рельеф, когда создавали проекции?

– Конечно. Каждый рельеф учитывается, чтобы было интересно, чтобы именно был эффект 3D, когда картинки и фигуры как будто выходят к вам навстречу. Соответственно, нужно покрыть всю территорию данного рельефа здания.

– Каждый год выбирается какая-то особенная тематика. Сколько музыкальных и видеоисторий увидят петербуржцы на этот раз?

– Этот год был посвящен Году кино, и мы выбрали данную тематику и транслируем на фасад здания именно те фильмы, которые были сняты «Ленфильмом».

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Дина и Алексина пришли на Дворцовую в этот вечер, чтобы увидеть новогоднее мультимедийное шоу световых технологий от компании «Аэрофлот».

«Очень красиво, очень нравится, просто нет слов! – делятся девушки своими впечатлениями с корреспондентом ФАН-ТВ. – Мы были и еще, но этот [показ], наверное, самый красивый! Мы впервые здесь, и нам очень нравится. Наконец, появляется новогоднее настроение, и еще снежок выпал – круто! У нас, на самом деле, практика идет, и мы решили отметить – погулять немножко. С наступающим всех!»

Анастасия наслаждается световым шоу вместе со всей своей семьей: «Новогоднее настроение поднимается! Удивило и красивое шоу, и то, что можно увидеть интересные мультики для детей, и старые песни из фильмов».

Напомним, новогоднее мультимедийное шоу световых технологий «Полетели в Новый год» транслируется каждый день, вплоть до 22 часов 30 декабря. Время начала представлений – 18.00, 18.45, 19:30, 20:15, 21:00, 21:45, а 29 декабря еще и 22.30. Финальным аккордом станет мощное пиротехническое шоу. Оно состоится в пятницу, 30 декабря в 22.30. С Дворцовой набережной, Дворцового моста и из Биржевого сквера можно будет увидеть грандиозный фейерверк и услышать музыкальные композиции, которые знает и любит вся страна. С Новым годом!

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