Российские специалисты оценили меры безопасности в аэропорту Каира

Каир, 29 декабря. Российские и египетские специалисты совершат ряд двусторонних визитов в начале 2017 года. Об этом журналистам в четверг рассказал министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи, который прокомментировал перспективы восстановления авиасообщения между странами.

По словам политика, в Каире сейчас находится делегация из РФ, которая крайне высоко оценила принимаемые меры безопасности во втором терминале международного аэропорта города.

Напомним, ранее стало известно о том, что российско-египетское соглашение по авиабезопасности уже готово к подписанию.

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