Путин подписал закон о краткосрочных военных контрактах

Москва, 29 декабря. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о возможности заключать краткосрочные военные контракты для борьбы с терроризмом за пределами России. С документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

Ранее правительство РФ сообщило, что из-за активизации международных террористических организаций возникла необходимость повышения мобильности войск, формирования сводных и нештатных подразделений и укомплектования их в короткие сроки военными-контрактниками для решения краткосрочных, но важных задач, связанных с их участием в операциях по пресечению деятельности боевиков.