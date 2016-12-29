Возбуждено уголовное дело после смертельной инъекции лидокаина москвичке

Москва, 29 декабря. СК РФ инициировал уголовное делопроизводство после смерти женщины от укола препарата лидокаин в российской столице, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По данным следственных органов, утром 27 декабря жительница Москвы обратилась за медицинской помощью в одну из коммерческих организаций. Известно, что данная компания не имела соответствующей лицензии на оказание «неотложки». Сотрудник частной клиники, прибывший на дом к 36-летней женщине, вколол ей инъекцию лидокаина. Позднее женщине стало плохо и она скончалась.