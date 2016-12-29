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Петербуржец из ревности до смерти забил девушку бутылкой водки
Происшествия

Петербуржец из ревности до смерти забил девушку бутылкой водки

Сегодня 18:15
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Петербуржец из ревности до смерти забил девушку бутылкой водки

Санкт-Петербург, 29 декабря. Житель Петербурга, избивший до смерти девушку бутылкой водки, проведет пять лет в колонии строгого режима по решению суда, который установил, что преступление было совершено из ревности, после того как мужчина прочитал SMS-переписку своей жертвы.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть).

Следствие выяснило, что вместе со своей знакомой он выпил две бутылки водки, а затем увидел, что она переписывается с другим мужчиной по SMS. Разозлившись, мужчина несколько раз ударил ее по лицу, после чего ударил бутылкой водки по голове. От полученных травм девушка скончалась.

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Катерина Михайлиди
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