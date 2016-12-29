Боец ВСУ покончил с собой после возвращения из Донбасса в Харькове

Харьков, 29 декабря. Сержант Вооруженных сил Украины вернулся из так называемой «зоны АТО» с ранением, после чего свел счеты с жизнью.

32-летний сержант полевой почты получил осколочное ранение в Донбассе и поступил в харьковский военный госпиталь. Физическое состояние военнослужащего было удовлетворительным, отмечают медики. Он не находился на постельном режиме и самостоятельно передвигался по территории лечебного учреждения. Через два дня пребывания в больнице мужчина пробрался в столовую, где взял нож. После чего он был обнаружен в туалете с ножевым ранением, от которого скончался. Судмедэксперты уверены, что смертельный удар военнослужащий нанес себе самостоятельно.