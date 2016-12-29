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Рогозин: Предприятия ОПК произвели более 100 военных самолетов в 2016 году
Россия

Рогозин: Предприятия ОПК произвели более 100 военных самолетов в 2016 году

Сегодня 18:08
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Рогозин: Предприятия ОПК произвели более 100 военных самолетов

Москва, 29 декабря. За минувший год предприятия российского оборонно-промышленного комплекса произвели 109 боевых самолетов и 186 военных вертолетов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

 «Если говорить про военные — 109 военных самолетов и 186 военных вертолетов», — сказал он.

Также Рогозин добавил, что в 2016 году в России были построены 30 гражданских самолетов и 22 гражданских вертолета.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что до 2020 года ВКС РФ получат более 900 единиц новых боевых самолетов и вертолетов, еще около 1000 летательных аппаратов будут полностью модернизированы.

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Кирилл Иванов
#дмитрий рогозин
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