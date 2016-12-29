Женщина скончалась у стойки регистрации в «Домодедово»

Москва, 29 декабря. Пассажирка скончалась у стойки регистрации в московском аэропорту «Домодедово». Инцидент произошел в четверг вечером, 29 декабря.

Во время прохождения регистрации на авиарейс 81-летней женщине стало плохо, на место ЧП были вызваны медики, в течение часа специалисты проводили реанимационные мероприятия, но спасти женщину не удалось.

«Пассажирка скончалась от острой сердечной недостаточности», — рассказал источник в медицинских кругах, передает Life.ru.

Как выяснилось, скончавшаяся женщина летела с семьей в Екатеринбург.