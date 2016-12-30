Вкусные рецепты на Новый 2017 год Петуха: горячие блюда, которые произведут фурор

Поскольку наступающий 2017 год — это по Восточному календарю год Красного петуха, считается, что желательно, чтобы на новогоднем столе не было блюд из куриного мяса, а то, дескать, символ года обидится и не даст своего благословения. Для тех, кто придерживается этих предрассудков, предлагаем рецепты двух горячих блюд, которые украсят ваш стол и не обидят Красного петуха.

Кролик, тушенный в вине по-французски

Ингредиенты:

Кролик до 1,5 кг весом;

Красное полусухое или сухое вино — 300-350 мл;

Луковица и помидор — по 1 шт. (можно использовать томатную пасту);

Чеснок — несколько зубчиков;

Сливочное и оливковое масло для жарки

Мука — 4 стол. л.

Соль, специи и пряности (черный перец, корица, лавровый лист, смесь пряных трав — кориандр, базилик, чабрец) по вкусу.

Приготовление:

Для того чтобы мясо кролика стало ароматным, мягким и нежным, необходимо замочить тушку на 8-12 часов в холодной воде с уксусом, затем промыть, обсушить и натереть внутри и снаружи солью.

Вымоченного кролика нарезать на порционные куски.

Репчатый лук почистить и нарезать соломкой, помидор опустить в кипяток, снять кожицу и мелко нарезать. Чеснок почистить и измельчить.

Кусочки кролика обвалять в муке, положить в глубокий сотейник и обжарить в смеси жиров (50 гр. сливочного масла +50 мл оливкового) с обеих сторон до зарумянивания (примерно 10 мин.).

Добавить лук, помидор или томатную пасту, рубленый чеснок и ароматные травы, немного посолить и жарить, помешивая, еще около 10 минут.

Сухое или полусухое натуральное красное вино вылить к сотейник с мясом кролика и дать закипеть. Добавить немного корицы или мускатного ореха.

После испарения алкоголя сотейник накрыть крышкой и тушить около 1,5 часов на маленьком огне, периодически помешивая. Во время тушения при необходимости можно добавить в соус воду или вино. Через час попробовать блюдо, досолить и приправить перцем.

Выложить кусочки кролика на красивое блюдо, украсить зеленью, а соус, оставшийся после тушения, подать отдельно.

Читайте также: Рецепты на Новый год — 2017: два главных новогодних блюда.

Семга в апельсиновом соусе

Ингредиенты:

Филе семги — 1-1,5 кг;

Апельсины — 3 шт.;

Корень имбиря — 3 см;

Масло сливочное — 100 гр.;

Белый винный уксус и соевый соус по 2 стол. Ложки;

Соль, молотый черный перец.

Приготовление: