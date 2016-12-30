Вкусные рецепты на Новый 2017 год Петуха: горячие блюда, которые произведут фурор

Поскольку наступающий 2017 год — это по Восточному календарю год Красного петуха, считается, что желательно, чтобы на новогоднем столе не было блюд из куриного мяса, а то, дескать, символ года обидится и не даст своего благословения. Для тех, кто придерживается этих предрассудков, предлагаем рецепты двух горячих блюд, которые украсят ваш стол и не обидят Красного петуха.
Ингредиенты:
Приготовление:
Для того чтобы мясо кролика стало ароматным, мягким и нежным, необходимо замочить тушку на 8-12 часов в холодной воде с уксусом, затем промыть, обсушить и натереть внутри и снаружи солью.
Вымоченного кролика нарезать на порционные куски.
Репчатый лук почистить и нарезать соломкой, помидор опустить в кипяток, снять кожицу и мелко нарезать. Чеснок почистить и измельчить.
Кусочки кролика обвалять в муке, положить в глубокий сотейник и обжарить в смеси жиров (50 гр. сливочного масла +50 мл оливкового) с обеих сторон до зарумянивания (примерно 10 мин.).
Добавить лук, помидор или томатную пасту, рубленый чеснок и ароматные травы, немного посолить и жарить, помешивая, еще около 10 минут.
Сухое или полусухое натуральное красное вино вылить к сотейник с мясом кролика и дать закипеть. Добавить немного корицы или мускатного ореха.
После испарения алкоголя сотейник накрыть крышкой и тушить около 1,5 часов на маленьком огне, периодически помешивая. Во время тушения при необходимости можно добавить в соус воду или вино. Через час попробовать блюдо, досолить и приправить перцем.
Выложить кусочки кролика на красивое блюдо, украсить зеленью, а соус, оставшийся после тушения, подать отдельно.
Читайте также: Рецепты на Новый год — 2017: два главных новогодних блюда.
Ингредиенты:
Приготовление: