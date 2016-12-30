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Вкусные рецепты на Новый 2017 год Петуха: горячие блюда, которые произведут фурор
Общество

Вкусные рецепты на Новый 2017 год Петуха: горячие блюда, которые произведут фурор

Сегодня 9:00
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Вкусные рецепты на Новый 2017 год Петуха: горячие блюда, которые произведут фурор

Поскольку наступающий 2017 год — это по Восточному календарю год Красного петуха, считается, что желательно, чтобы на новогоднем столе не было блюд из куриного мяса, а то, дескать, символ года обидится и не даст своего благословения. Для тех, кто придерживается этих предрассудков, предлагаем рецепты двух горячих блюд, которые украсят ваш стол и не обидят Красного петуха.

Кролик, тушенный в вине по-французски

Вкусные рецепты на Новый 2017 год Петуха: горячие блюда, которые произведут фурор

Ингредиенты:

  • Кролик до 1,5 кг весом;
  • Красное полусухое или сухое вино — 300-350 мл;
  • Луковица и помидор — по 1 шт. (можно использовать томатную пасту);
  • Чеснок — несколько зубчиков;
  • Сливочное и оливковое масло для жарки
  • Мука — 4 стол. л.
  • Соль, специи и пряности (черный перец, корица, лавровый лист, смесь пряных трав — кориандр, базилик, чабрец) по вкусу.

Приготовление:

Для того чтобы мясо кролика стало ароматным, мягким и нежным, необходимо замочить тушку на 8-12 часов в холодной воде с уксусом, затем промыть, обсушить и натереть внутри и снаружи солью.

Вымоченного кролика нарезать на порционные куски.

Репчатый лук почистить и нарезать соломкой, помидор опустить в кипяток, снять кожицу и мелко нарезать. Чеснок почистить и измельчить.

Кусочки кролика обвалять в муке, положить в глубокий сотейник и обжарить в смеси жиров (50 гр. сливочного масла +50 мл оливкового) с обеих сторон до зарумянивания (примерно 10 мин.).

Добавить лук, помидор или томатную пасту, рубленый чеснок и ароматные травы, немного посолить и жарить, помешивая, еще около 10 минут.

Сухое или полусухое натуральное красное вино вылить к сотейник с мясом кролика и дать закипеть. Добавить немного корицы или мускатного ореха.

После испарения алкоголя сотейник накрыть крышкой и тушить около 1,5 часов на маленьком огне, периодически помешивая. Во время тушения при необходимости можно добавить в соус воду или вино. Через час попробовать блюдо, досолить и приправить перцем.

Выложить кусочки кролика на красивое блюдо, украсить зеленью, а соус, оставшийся после тушения, подать отдельно.

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Семга в апельсиновом соусе

Вкусные рецепты на Новый 2017 год Петуха: горячие блюда, которые произведут фурор

Ингредиенты:

  • Филе семги — 1-1,5 кг;
  • Апельсины — 3 шт.;
  • Корень имбиря — 3 см;
  • Масло сливочное — 100 гр.;
  • Белый винный уксус и соевый соус по 2 стол. Ложки;
  • Соль, молотый черный перец.

Приготовление:

  • Семгу разрезать на порционные куски, намазать соевым соусом, присыпать солью, перцем и отложить.
  • Цедру с трех апельсинов мелко нарубить и смешать с апельсиновым соком, добавить винный уксус и оставшийся соевый соус.
  • Корень имбиря почистить, натереть на терке, добавить в апельсиновую смесь, посолить и поперчить.
  • Варить на малом огне, помешивая 4 мин., после чего снять с огня и добавить сливочное масло кусочками.
  • Выложить семгу в намазанную маслом форму для запекания и залить соусом. Запекать под грилем по 5 мин. на каждой стороне. Подавать на стол с зеленой фасолью и соусом.
комментарии
Алексей Громов
#новый год 2017 #год петуха #новый 2017 год #новогодние рецепты
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