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Сирия: «Армия ислама» нанесла удар по школе в Дамаске
Новости Сирии

Сирия: «Армия ислама» нанесла удар по школе в Дамаске

Сегодня 19:56
47

Сирия: «Армия ислама» нанесла удар по школе в Дамаске

Дамаск, 29 декабря. Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлена школа «Джавдат Аль-Хашеми». Она серьезно пострадала в результате минометного обстрела в районе Мазраа в Дамаске.

На видеозаписи сотрудники учебного учреждения убирают кусочки стекла, разлетевшегося после взрыва снаряда. Помимо разрушений самого здания в центре Дамаска от минометного обстрела пострадали двое школьников. Известно, что так развлекаются группировки «Джейш аль-Ислам» («Армия ислама»), спонсируемой саудовским режимом, и боевики «Легиона Рахмана», которые действуют преимущественно в Восточной Гуте. Еще семь человек ранены в квартале Таджхиз. 

Читайте по теме: Дамаск: боевики обстреляли район посольства РФ в Сирии

Накануне посольство РФ, находящееся в этом же районе, также подверглось обстрелу со стороны террористов из Восточной Гуты. Один из снарядов упал во внутренний двор комплекса административных зданий, но не взорвался. Второй снаряд упал поблизости и его удалось обезвредить.

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Максим Вручный
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