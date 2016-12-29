Астрономы рассказали, чем астероид Таутатис опасен для Земли

Москва, 29 октября. Астрономы со всего света следят за гигантским астероидом Таутатис, который пролетит мимо Земли на расстоянии около 37 миллионов километров.

Данный космический объект специалисты считают потенциально опасным для планеты. Масса астероида, который движется со скоростью 16 метров в секунду, составляет около 50 миллиардов тонн. Диаметр объекта также превышает пять километров.

Напомним, ранее представители NASA предупредили о том, что население Земли не сможет предотвратить столкновение планеты с крупными космическими объектами.

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