Карякин черными обыграл Карлсена в рамках пятого тура соревнований по блицу

Москва, 29 декабря. Сергей Карякин одержал победу в шахматном поединке против Магнуса Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу.

Норвежский шахматист играл белыми фигурами. Карлсен сдался после 97-го хода.

В итоге, по данным итогов пяти туров, Карякин стал единоличным лидером чемпионата мира. Россиянин выиграл все партии. Отмеитим, что финал чемпионата мира по блицу не за горами, соревнования завершатся 30 декабря.

В ноябре Карлсен обыграл россиянина Карякина и защитил свой титул чемпиона мира по шахматам.