Лавров договорился с главой МИД Ирана скоординировать усилия по Сирии

Москва, 29 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Мохаммадом Зарифом. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Стороны продолжили обсуждение ситуации в Сирии.

«Министры подчеркнули необходимость дальнейшей координации усилий в формате Иран-Россия-Турция в интересах содействия преодолению конфликта в Сирии, включая подготовку к проведению в Астане межсирийских переговоров и обеспечение взаимодействия со спецпосланником генсекретаря ООН С.де Мистурой», — говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили договоренности по прекращению огня в Сирии.