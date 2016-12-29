Полиция опознала берлинского террориста на видео c признанием в связях с ИГ

Берлин, 29 декабря. Предполагаемый исполнитель теракта на рождественской ярмарке в Берлине Анис Амри был опознан на видео, где он признался в причастности к ИГ.

Сотрудники правоохранительных органов Берлина опознали личность Аниса Амри на видео, где предполагаемый исполнитель теракта заявил о связях с боевиками ИГИЛ (террористическая организация «Исламское государство» запрещено в РФ). «По данным следствия, на видео видно Аниса Амри», — заявила представитель немецкого силового ведомства в интервью местному телеканалу. Напомним, что вечером 19 декабря грузовик протаранил толпу на одной из главных площадей Берлина, где проходила рождественская ярмарка.