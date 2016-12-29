Устроил Brexit, развалит и НАТО: Дэвид Кэмерон идет на повышение

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон — один из главных претендентов на пост следующего генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО). Об этом со ссылкой на пожелавших остаться анонимными представителей кабинета министров Терезы Мэй сообщает британское издание Daily Mail. «Мы должны найти для него роль — он может предложить очень многое — и убедить его вновь сражаться за Британию», — приводит газета слова одного из них.

Британия только выиграет от возвышения Кэмерон на пост генсека НАТО. Это позволит стране играть более активную и деятельную роль внутри Североатлантического альянса. До назначения Кэмерона, впрочем, придется подождать, хоть он якобы уже и дал согласие рассмотреть такую возможность. По данным Daily Mail, нынешний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует покинуть свой пост только в 2018 или 2019 году.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин помог Федеральному агентству новостей разобраться в том, что гипотетическое назначение Кэмерона на пост генерального секретаря НАТО может означать для Великобритании и мира в целом.

«Удивительно, что людям недостаточно Brexit и шотландского референдума по выходу из Соединенного Королевства. Пропал Калабуховский дом! Скажем так, у Дэвида Кэмерона очень плохая политическая карма. Все же основной причиной равно и Brexit, и шотландского референдума была политика бывшего премьер-министра Кэмерона, направленная на то, чтобы сыграть на определенных слабостях Евросоюза. Я думаю, что если оценивать господина Кэмерона с этой стороны, то на посту генсека НАТО он будет очень и очень полезен для России. Более неудачливого политика сложно представить. Британский флаг ему в руки», — приводит свою точку зрения Алексей Мухин.

В любом случае, должность генсека НАТО и то, кто именно ее занимает или займет через несколько лет, — все это не особо значимые вещи. «Давайте будем говорить, положа руку на сердце. Генеральный секретарь Североатлантического альянса — это все-таки спикер, а не ньюсмейкер. Он не делает погоды в НАТО, а лишь озвучивает решения его командования. Он, скажем так, «играет лицом». Потому, я полагаю, что даже назначение Кэмерона на должность генерального секретаря организации когда-либо в обозримом будущем, вряд ли даст Британии возможность усилиться», — поясняет политолог.

Тем не менее, откуда ползут все эти слухи — понятно. Скорее всего, британская пресса их и распускает.