Москва, 29 декабря. Военные эксперты считают, что президент Турции Реджеп Эрдоган обладает реальными доказательствами поддержки боевиков ИГИЛ со стороны США и Вашингтон всерьез опасается их огласки.

Изначально Штаты были недовольны приходу Эрдогана к власти, подчеркивают военные аналитики. Недавняя попытка государственного переворота в Турции с точки зрения экспертов также была режиссирована Вашингтоном. Это четко дало понять турецкому президенту, что пути у США и Турции разные, после чего он пошел на сближение с Россией, что вызвало очередную волну критики со стороны Запада. Последние годы, сообщают эксперты, территория Турции использовалась как перевалочный пункт для боевиков группировки ИГИЛ (запрещена в России) и путь для их транспортировки в Сирию. Следовательно, Эрдоган и его спецслужбы располагают достаточной информацией о связях США с террористами. В Вашингтоне прекрасно понимают, что именно глава Турции сможет вывести Штаты на чистую воду. Официально Госдеп США назвал обвинения Турции «нелепыми».