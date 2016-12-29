Рогозин рассказал, как Сирия повлияет на экспорт российских вооружений

Москва, 29 декабря. Ежегодный объем экспорта российских вооружений превысит 14 миллиардов долларов. Так считает заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин.

По словам вице-премьера, российская сторона сохранит собой уверенное второе место на рынке.

«За счет эффекта от применения нашего оружия по террористам в Сирии и закрепления на рынках тех стран, где раньше закреплялось американское виляние», — объяснил Рогозин

Напомним, ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин рассказал о создании бронетанкового холдинга в стране.

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