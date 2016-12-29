Предполагаемого сообщника берлинского террориста отпустили на свободу

Берлин, 29 декабря. Генпрокуратура Германии отпустила задержанного ранее предполагаемого связного берлинского террориста Аниса Амри, протаранившего толпу людей на рождественской ярмарке. Об этом сообщила журналистам спикер ведомства.

19 декабря грузовой автомобиль врезался в посетителей рождественской ярмарки в Берлине. Погибло 12 человек, еще 48 граждан получили ранения. Главным подозреваемым в террористической атаке стал 24-летний выходец из Туниса Анис Амри. Он несколько дней скрывался от правосудия. Полиция обнаружила его в Милане в ночь на 23 декабря. Предполагаемый боевик был убит в перестрелке с полицией на площади Маджо.