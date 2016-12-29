Луганск увеличит пенсионные выплаты гражданам ЛНР в 2017 году

Луганск, 29 декабря. С 1 января 2017 года пенсионные выплаты в ЛНР увеличатся на 5%. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда ЛНР.

«В соответствии с указанным постановлением с 1 января 2017 года всем гражданам, проживающим на территории Луганской народной республики и являющимся получателями пенсий, будет проведен перерасчет пенсий, что приведет к увеличению их размеров на 5%», — говорится в сообщении.

Стоит напомнить, что выплата пенсий жителям ДНР и ЛНР была приостановлена еще в 2014 году. При этом за минувший год представители Донецкой и Луганской народных республик направили в украинские суды порядка 10 тысяч исков с требованием о взыскании пенсий в пользу пенсионеров Донбасса, однако эти иски остались не рассмотренными.