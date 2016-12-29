Президент Филиппин назвал шпионами американских послов

Манила, 29 декабря. Президент Филиппин Родриго Дутерте уверен, что все американские послы являются шпионами, которые на самом деле собирают информацию для ЦРУ. Об этом он заявил, комментируя информацию о том, что США готовят государственный переворот на Филиппинах.

«Большинство послов США не являются действительно профессиональными послами, они в то же время шпионят и имеют связи с ЦРУ», — отметил он.

Дутерте полагает, что главной задачей американских дипломатов является не политическое взаимодействие, а дестабилизации обстановки внутри страны.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший посол США на Филипинах Филип Голдберг готовит несколько сценариев по смене правительства в стране. Для этого политик якобы собирается оказывать давление на сторонников Дутерте и финансировать оппозицию.