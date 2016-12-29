Глава ПКР обещает искоренить допинговую заразу и вернуться в паралимпийскую семью

Москва, 29 декабря. Глава Паралимпийского комитета РФ Владимир Лукин считает, что у наших паралимпийцев есть большое будущее, несмотря на «допинговую заразу», потому что они лучшие.

Убедительное превосходство российских паралимпийцев продемонстрировали зимние Игры в Сочи, где отечественная сборная была первой в командном зачете, значительно оторвавшись по очкам от соперников. Такое мнение выразил глава ПКР Владимир Лукин, отметив, что паралимпийцы «работали до допингового кризиса и будут работать дальше». Глава комитета подчеркнул, что «допинговая зараза» будет уничтожена, а спортсмены воссоединятся с остальной «паралимпийской семьей», пишет газета «Известия».





