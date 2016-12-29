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Рогозин объяснил, что позволяет ВКС РФ бить точно по гнездам боевиков
Россия

Рогозин объяснил, что позволяет ВКС РФ бить точно по гнездам боевиков

Сегодня 18:43
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Рогозин объяснил, что позволяет ВКС РФ бить точно по гнездам боевиков

Москва, 29 декабря. Применение высокоточного вооружения, созданного российской оборонной промышленностью, дает мощнейший политический эффект. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. По его словам, РФ бьет только по врагу, не трогая гражданское население.

Как отметил Рогозин, Россия показывает то, как в условиях густой инфраструктуры успешно применяется высокоточное оружие без угрозы для гражданского населения. Рогозин добавил, что политический мощнейший эффект дает именно «применение высокоточных вооружений, созданных российской оборонкой».

«Мы бьем именно по врагу, не трогаем ни в коем случае гражданское население», — заключил он.

Ранее Рогозин заявил, что предприятия российского военно-промышленного комплекса в текущем году показали достойный результат в деле выполнения государственного оборонного заказа.

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Тимур Румянцев
#россия #рогозин
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