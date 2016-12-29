Путин и Эрдоган довольны договоренностями по Сирии

Анкара, 29 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

В ходе диалога политики обсудили договоренности по прекращению огня на территории Сирийской Арабской Республики.

«Выражено удовлетворение достигнутыми при посредничестве России и Турции договоренностями… Лидеры высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия на антитеррористическом направлении», — указано в заявлении ведомства.

Напомним, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал Североатлантический альянс (НАТО), который не хочет оказывать поддержку Анкаре в борьбе с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, арабское название — ДАИШ, организация запрещена в РФ).

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