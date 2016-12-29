Панихида в память об Антоне Губанкове пройдет в Петербурге 2 января

Санкт-Петербург, 29 декабря. 2 января 2017 года в 11.30 утра, через девять дней после трагедии с крушением ТУ-154, в Храме Спаса Нерукотворного Образа на Конюшенной площади пройдет панихида памяти Антона Губанкова.

С 2013 по 2016 год Антон Губанков возглавлял Департамента культуры Минобороны, до этого был министром культуры Московской области. В 2008-2011 годах Губанков был председателем Комитета по культуре Санкт-Петербурга и журналистом.

Близкие, родственники, друзья и коллеги Антона Губанкова соберутся в храме, чтобы почтить его память, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Антон Губанков погиб в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем 25 декабря. На борту самолета Минобороны России были 92 человека.