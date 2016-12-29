ДНР открыла отремонтированный комплекс «Спарта» в Донецке

Донецк, 29 декабря. После двухлетнего перерыва в Донецке снова заработал спортивный комплекс «Спарта».

Власти Донецкой Народной Республики провели в спорткомплексе не только ремонт, но и модернизацию. Сейчас донецкие спортсмены могут воспользоваться современным бассейном, залами для занятий единоборствами и аэробикой, а также площадками для игровых видов спорта. Представители министерства по делам спорта, молодежи и туризма отметили, что комплекс был открыт во многом для развития физической культуры молодого поколения республики. Гармоничное воспитание детей и подростков является одной из важнейших задач властей ДНР.

Ранее агентство ФАН сообщило, что на Украине в торжественной обстановке был открыт школьный туалет. Появление школьного туалета стало настоящим событием в украинском селе Каменка Одесской области. Открытие отхожего места происходило в торжественной обстановке: глава района, председатель сельсовета и директор школы произнесли речь, после чего перерезали красную ленточку, а дети выступили с танцами и песнями. Не смотря на торжество в туалете пока нет унитазов.