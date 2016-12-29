Ученые рассказали, как экологическая катастрофа лишит человечество зимы и лета

Москва, 29 декабря. Изменение температуры на один градус Цельсия на Земле свидетельствует о приближении экологической катастрофы, которая лишит человечество зимы и лета, заявил член экспертного совета комитета природных ресурсов, природопользования и экологии Государственной думы и эколог Павел Сухонин.

Ученые из Флоридского университета убеждены, что Земле грозит глобальная экологическая катастрофа. По их данным, потепление уже привело к изменениям на уровне физиологии живых существ.

«Ни к чему хорошему это не приведет, в ближайшие годы нас ждет маленький ледниковые период, солнечная активность снизится и количество тепла снизится, и наряду с процессами потепления будет идти процесс похолодания», — отметил Сухонин.

По его мнению, в будущем изменятся формы материков, сезоны года станут неразличимы, а также возрастет количество болезней из-за высокой влажности, передает «Народные новости».

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