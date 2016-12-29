FAN-TV Лента новостей
Ученые рассказали, как экологическая катастрофа лишит человечество зимы и лета
Весь мир

Ученые рассказали, как экологическая катастрофа лишит человечество зимы и лета

Сегодня 17:14
70

Ученые рассказали, как экологическая катастрофа лишит человечество зимы и лета

Москва, 29 декабря. Изменение температуры на один градус Цельсия на Земле свидетельствует о приближении экологической катастрофы, которая лишит человечество зимы и лета, заявил член экспертного совета комитета природных ресурсов, природопользования и экологии Государственной думы и эколог Павел Сухонин.

Ученые из Флоридского университета убеждены, что Земле грозит глобальная экологическая катастрофа. По их данным, потепление уже привело к изменениям  на уровне физиологии живых существ.

«Ни к чему хорошему это не приведет, в ближайшие годы нас ждет маленький ледниковые период, солнечная активность снизится и количество тепла снизится, и наряду с процессами потепления будет идти процесс похолодания», — отметил Сухонин.

По его мнению, в будущем изменятся формы материков, сезоны года станут неразличимы, а также возрастет количество болезней из-за высокой влажности, передает  «Народные новости».

Ранее ученые рассказали, когда пятикилометровый астероид опасно сблизится с Землей.

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Десятки тысяч сирийцев возвращаются в Восточный Алеппо после разминирования и ухода боевиков

Сегодня 17:02
80

Война и британцы: кто и зачем запугивает Лондон наступлением России

Сегодня 16:57
90

Космические запуски России в 2017-м: год нового прорыва

Сегодня 16:53
87

Сирия новости 29 декабря 2016 16.30: в Хомсе САА остановила атаку ИГИЛ, солдаты Ирака приблизились к Мосулу

Сегодня 16:30
150

Летим домой: как ВКС РФ провели в Сирии успешную антитеррористическую операцию

Сегодня 16:27
225
Показать еще
Прямая трансляция

Каждому поэту – по вагону: уникальный «Литературный поезд» запустили в питерском метро. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Панихида в память об Антоне Губанкове пройдет в Петербурге 2 января

17:23

Президент Филиппин назвал шпионами американских послов

17:23

ДНР открыла отремонтированный комплекс «Спарта» в Донецке

17:23

Госдума в 2016 году на 70% реализовала послание президента РФ Федеральному собранию

17:19

Донецк объяснил, как сорвалось наступление ВСУ в Донбассе

17:14

Ученые рассказали, как экологическая катастрофа лишит человечество зимы и лета

17:14

Путин поручил правительству подготовиться к проведению приватизационных торгов

17:10

В новогоднем меню военных ЗВО будет еще больше сладостей

17:04

Десятки тысяч сирийцев возвращаются в Восточный Алеппо после разминирования и ухода боевиков

17:02

Путин распорядился доработать законопроект о финансовом омбудсмене

17:01

Минск назвал сроки урегулирования нефтегазового спора с Россией

16:58

Война и британцы: кто и зачем запугивает Лондон наступлением России

16:57
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Панихида в память об Антоне Губанкове пройдет в Петербурге 2 января
Читать
Закрыть