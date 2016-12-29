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Госдума в 2016 году на 70% реализовала послание президента РФ Федеральному собранию
Политика

Госдума в 2016 году на 70% реализовала послание президента РФ Федеральному собранию

Сегодня 17:19
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Госдума на 70% реализовала послание президента РФ Федеральному собранию

Москва, 29 декабря. Госдума на 70% реализовала прошлогоднее послание президента РФ Федеральному собранию. Рассмотрение оставшихся 30% инициатив, направленных на реализацию прошлогоднего послания главы государства, парламентарии перенесли на весеннюю сессию.

В частности, нижняя палата российского парламента вернется к изучению законодательных инициатив о донорстве, новой системе госзакупок, дополнительных гарантиях для журналистов, работающих в зонах вооруженных конфликтов, а также законопроект о развитии Дальнего Востока.

По словам главы рабочей группы Госдумы по реализации положений ежегодных посланий президента, вице-спикера Александра Жукова, основными темами послания-2015 стали внешняя политика, борьба с терроризмом и коррупцией, а также совершенствование судебной системы РФ, пишет газета «Известия».

 

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